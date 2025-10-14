Ancelotti lamenta erros defensivos da Seleção Brasileira contra o Japão: "Na Copa vamos precisar de equilíbrio"

Treinador italiano conheceu a segunda derrota no cargo da Seleção. YUICHI YAMAZAKI / AFP

A derrota de virada da Seleção Brasileira para o Japão, por 3 a 2, nesta terça-feira (14), em Tóquio, ficou marcada por erros defensivos. O Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas sofreu três gols na segunda etapa, o que resultou na primeira vitória dos japoneses na história do confronto entre as equipes principais.

Além dos erros, a partida também ficou marcada pelos testes realizados pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele mudou oito jogadores em relação ao último jogo da Seleção. O italiano garantiu que seguirá rodando jogadores, pelo menos nos próximos dois compromissos.

— Vamos seguir fazendo testes na data Fifa de novembro. Não muda nossa ideia do que temos que fazer. Obviamente, tivemos uma boa lição esta noite, porque há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte — disse Ancelotti, em entrevista após a partida.

O Brasil deve ter enfrentamentos contra equipes africanas na data Fifa entre os dias 10 e 18 de novembro. A CBF ainda não confirmou, mas tem um acordo verbal com as seleções da Tunísia e de Senegal, que estarão na Copa do Mundo de 2026.

Para disputar o Mundial com a possibilidade de conquistar o tão sonhado hexacampeonato, o Brasil precisará melhorar alguns aspectos, conforme explicou o treinador:

— Precisamos ter equilíbrio ao pensar no que precisamos fazer. O time jogou muito bem contra a Coreia na primeira parte, mas jogou muito mal na segunda. Na Copa do Mundo vamos precisar de equilíbrio. O time não era campeão do Mundo depois de vencer Coreia. Temos que aprender com os erros cometidos no segundo tempo. Acho que o maior problema do time foi não reagir bem depois do primeiro erro.

Falhas e apagão