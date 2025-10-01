Copa do Mundo

No Oriente
Notícia

Ancelotti fala sobre convocação para amistosos na Ásia: "Oportunidade para demonstrarem as qualidades que têm"

Seleção irá enfrentar Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14, respectivamente

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS