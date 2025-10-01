Ancelotti fala sobre convocação para amistosos na Ásia: "Oportunidade para demonstrarem as qualidades que têm"

Ancelotti fez sua terceira convocação à frente do Brasil. Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira foi convocada nesta quarta-feira (1º) pelo técnico Carlo Ancelotti. Sem grandes novidades, o treinador chamou 26 jogadores para dois amistosos na Ásia. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul, dia 10, em Seul, e o Japão, dia 14, em Tóquio.

O italiano chamou apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro (Hugo Souza e Fabrício Bruno), mas explicou o motivo e garantiu que a lista não é definitiva para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

— Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade — disse o treinador, e seguiu:

— Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm.

Dos 26 nomes, alguns retornam à Seleção e outros foram convocados por Ancelotti pela primeira vez (seis jogadores). O técnico chamou de volta o atacante Rodrygo, de fora da equipe desde março de 2025.

— Não tenho que falar do Rodrygo. Todos conhecem. Teve alguns problemas no passado, que superou muito bem. Está muito motivado. Está bem. Em times grandes tem muita concorrência, mas sua condição física é muito boa, pelo visto. Eu quero vê-lo aqui com os outros.