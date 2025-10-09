Ancelotti define seu ataque: veja a provável escalação do Brasil contra a Coreia do Sul

Seleção Brasileira treinou em Seul. RAFAEL RIBEIRO / CBF

A Seleção Brasileira, que vai enfrentar a Coreia do Sul, em amistoso nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em Seul, está com time encaminhado. O técnico Carlo Ancelotti treinou, na quinta-feira (9), uma formação 4-2-4.

O Brasil deve entrar em campo com Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

Esta foi a escalação testada pelo italiano. Na lateral-esquerda, ele optou por Douglas Santos, mas Caio Henrique e Carlos Augusto são opções. No meio, Bruno Guimarães assumiu a posição de Lucas Paquetá. O jogador do Newcastle foi poupado do treino anterior por desgaste.

No ataque, a ideia é ter quatro jogadores que podem rodar as posições. Os quatro podem atuar em mais de uma função, assim como foi feito nas vitórias do Brasil contra o Chile e o Paraguai, na última data Fifa.