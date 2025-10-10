O confronto entre Alemanha x Luxemburgo, válido pela terceira rodada do Grupo A, será às 15h45min deste sexta-feira (10). A partida ocorre no PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha.
Escalações para Alemanha x Luxemburgo
Alemanha: Nubel; Anton, Tah, Koch; Schade, Kimmich, Goretzka, Raum; Gnabry, Wirtz; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Luxemburgo: Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Carlson; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari. Técnico: Jeff Strasser.
Onde assistir a Alemanha x Luxemburgo
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.