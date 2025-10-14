África do Sul se garante na Copa pela quarta vez ao ganhar grupo que tinha Benin e Nigéria

Ausente desde 2010, quando foi anfitriã, a África do Sul está garantida na Copa do Mundo de 2026, em Canadá, Estados Unidos e México. A vaga, no embolado Grupo C das Eliminatórias Africanas, veio sem dose de sofrimento, com tranquila vitória por 3 a 0 sobre Ruanda e o benefício da goleada da Nigéria sobre a então líder Benin por 4 a 0.

Os sul-africanos terminaram na frente, com 18 pontos, diante de 17 das rivais. Será a quarta vez da seleção em Mundiais. Além de 2010, a Bafana Bafana já havia disputado as edições de 1998 e 2002, sempre caindo na primeira fase.

Em 2026, tentará a proeza do inédito avanço. Ela se junta a Marrocos, Cabo Verde, Egito, Senegal, Argélia e Tunísia, já garantidas no continente, e é a 23ª seleção a carimbar o passaporte.

Benin, então líder, África do Sul, em segundo, e Nigéria, em terceiro, entraram em campo com chances de vaga direta no embolado Grupo C. Em cinco minutos de bola rolando, houve três mudanças no topo, em demonstração que a emoção seria grande pela classificação.

Disputa intensa

Com somente três minutos, Osimhen colocou a Nigéria em vantagem no confronto direto com Benin, subindo para o topo e deixando a oponente na segunda colocação. Logo depois, aos cinco, a festa por bola na rede veio em Nelspruit, com Mbatha abrindo o placar diante de Ruanda e levando a na África do Sul à primeira posição. Appollis ampliou logo depois, deixando os mandantes em situação tranquila.

No outro duelo, Benin viu sua busca pela inédita classificação a uma Copa do Mundo ficar ainda mais distante ao levar o segundo gol, novamente de Osimhen. Os nigerianos também não tinham o que comemorar, já que a vaga estava com os sul-africanos e os 17 pontos eram insuficientes até para ficar entre os quatro melhores segundos que disputarão a repescagem por causa do triunfo de Uganda na Argélia (fazendo saldo 7 contra 5 dos nigerianos) — já estava atrás de Gabão, Burkina Faso e Camarões.

Necessitando de mais gols, os nigerianos voltaram ofensivos e ampliaram, com Osimhen chegando ao hat-trick. A festa aumentou mesmo foi em Nelspruit quando Makgopa anotou o terceiro, acabando com qualquer chance de reação de Ruanda e levando os sul-africanos à loucura no Mbombela Stadium lotado.