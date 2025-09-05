O confronto entre Venezuela e Colômbia, válido pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 20h30min desta terça-feira (9). A partida ocorre no Estadio Monumental de Maturín, em Maturín, Venezuela.
Escalações para Venezuela x Colômbia
Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Wilker Ángel, Makoun e Navarro; Rincón, Bello e Cásseres Jr.; Savarino e Rondón. Técnico: Fernando Batista.
Colômbia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias e Luis Díaz; John Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.
Arbitragem para Venezuela x Colômbia
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Venezuela x Colômbia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O SporTV anuncia a transmissão.