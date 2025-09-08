Veja quais seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta semana

Marrocos foi a primeira seleção africana a avançar. ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Já são 17 seleções garantidas na Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em três países: Canadá, EUA e México. Na atual data Fifa, foram definidos todos os classificados de forma direta da América do Sul. Resta uma vaga para a repescagem, que será disputada entre Venezuela e Bolívia.

Na África, que tem nove vagas para o Mundial do próximo ano, apenas Marrocos já se garantiu. No entanto, três seleções podem se classificar nesta semana. O Egito precisa vencer Burkina Faso, fora de casa, nesta terça-feira (9), para assegurar o primeiro lugar no grupo.

Na Chave C, a África do Sul também tem possibilidade. A seleção precisa vencer a Nigéria, na terça-feira (9), e torcer por um tropeço de Benin contra Lesoto.

A situação da Argélia é parecida no Grupo G. A seleção se classifica com vitória diante de Guiné, nesta segunda-feira (8), mas precisa de tropeços de Uganda, contra a Somália, e Moçambique, que enfrenta Botsuana.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Austrália (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Marrocos (África)

A divisão das vagas