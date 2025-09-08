Veja quais seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta semana

Já são 17 seleções garantidas na Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em três países: Canadá, EUA e México. Na atual data Fifa, foram definidos todos os classificados de forma direta da América do Sul. Resta uma vaga para a repescagem, que será disputada entre Venezuela e Bolívia.
Na África, que tem nove vagas para o Mundial do próximo ano, apenas Marrocos já se garantiu. No entanto, três seleções podem se classificar nesta semana. O Egito precisa vencer Burkina Faso, fora de casa, nesta terça-feira (9), para assegurar o primeiro lugar no grupo.
Na Chave C, a África do Sul também tem possibilidade. A seleção precisa vencer a Nigéria, na terça-feira (9), e torcer por um tropeço de Benin contra Lesoto.
A situação da Argélia é parecida no Grupo G. A seleção se classifica com vitória diante de Guiné, nesta segunda-feira (8), mas precisa de tropeços de Uganda, contra a Somália, e Moçambique, que enfrenta Botsuana.
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Marrocos (África)
A divisão das vagas
- Europa: 16
- África: nove, mais um na repescagem
- Ásia: oito, mais um na repescagem
- América do Sul: seis, mais um na repescagem
- Américas Central e do Norte: seis, mais um na repescagem
- Oceania: uma