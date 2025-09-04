Veja quais países podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta data Fifa

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, já tem 13 seleções confirmadas na disputa. Além das três sedes, Argentina, Brasil, Equador, Austrália, Japão, Jordânia, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Nova Zelândia já carimbaram seus passaportes para a competição.
Nesta data Fifa, mais países podem confirmar seus lugares no Mundial, principalmente na América do Sul. Uruguai, Paraguai e Colômbia têm chances, inclusive, já na rodada desta quinta-feira (4).
Nas Eliminatórias da África, sete países já podem garantir vaga. Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana e Argélia podem conquistar a classificação nesta data Fifa.
Será a maior edição da história da Copa do Mundo, com 48 seleções de todos os continentes — a primeira depois da ampliação de 32 para 48 times. O sorteio dos grupos do Mundial será realizado em 5 de dezembro.
O Mundial de 2026 será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, México e Canadá.
Quem pode garantir vaga nesta data Fifa
- África do Sul
- Argélia
- Cabo Verde
- Colômbia
- Egito
- Gana
- Marrocos
- Paraguai
- Tunísia
- Uruguai
Países já classificados para o Mundial
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Canadá
- Coreia do Sul
- Equador
- Estados Unidos
- Japão
- Jordânia
- Irã
- México
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
A distribuição das 48 vagas para a Copa do Mundo 2026
- UEFA (Europa): 16 times
- CAF (África): 9 times
- AFC (Ásia): 8 times
- Conmebol (América do Sul): 6 times
- Concacaf (América do Norte): 6 times (incluindo os 3 anfitriões)
- OFC (Oceania): 1 time
- Repescagem: 2 times