Veja quais países podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta data Fifa

Uruguai, de Kike Olivera, pode garantir vaga já nesta quinta. AIZAR RALDES / AFP

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, já tem 13 seleções confirmadas na disputa. Além das três sedes, Argentina, Brasil, Equador, Austrália, Japão, Jordânia, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Nova Zelândia já carimbaram seus passaportes para a competição.

Nesta data Fifa, mais países podem confirmar seus lugares no Mundial, principalmente na América do Sul. Uruguai, Paraguai e Colômbia têm chances, inclusive, já na rodada desta quinta-feira (4).

Nas Eliminatórias da África, sete países já podem garantir vaga. Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana e Argélia podem conquistar a classificação nesta data Fifa.

Será a maior edição da história da Copa do Mundo, com 48 seleções de todos os continentes — a primeira depois da ampliação de 32 para 48 times. O sorteio dos grupos do Mundial será realizado em 5 de dezembro.

O Mundial de 2026 será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, México e Canadá.

Quem pode garantir vaga nesta data Fifa

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Colômbia

Egito

Gana

Marrocos

Paraguai

Tunísia

Uruguai

Países já classificados para o Mundial

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

Coreia do Sul

Equador

Estados Unidos

Japão

Jordânia

Irã

México

Nova Zelândia

Uzbequistão

A distribuição das 48 vagas para a Copa do Mundo 2026