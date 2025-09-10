Copa do Mundo

Veja como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, e como está o processo de visto para os EUA

Serão três momentos de sorteio para conseguir adquirir as entradas para o Mundial, que ocorrerá em três países, entre 11 de junho e 18 de julho do próximo ano

Alex Torrealba

