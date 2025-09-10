Veja como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026, e como está o processo de visto para os EUA

Serão 16 cidades na Copa do Mundo de 2026. Divulgação / Fifa

A primeira fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, está aberta a partir desta quarta-feira (10). Esta será a primeira oportunidade dos torcedores comprarem as entradas, que para jogos da fase de grupos devem custar a partir de US$ 60 (R$ 325,8 na cotação atual).

Mais informações para a compra de ingressos podem ser vistas no site da Fifa. Até o dia 19 de setembro estarão disponíveis as inscrições do Sorteio da Pré-venda Visa. Portadores de cartões Visa elegíveis poderão acessar a plataforma com o ID da Fifa durante essa janela e se inscrever no sorteio. Os sorteados receberão uma data e um horário para comprar ingressos.

Leia Mais Brasil perde para a Bolívia na altitude e termina Eliminatórias com pior campanha de sua história

Entre 27 e 31 de outubro ocorre uma nova leva de inscrições, mas aberta para o público geral. Os sorteados terão a chance de comprar ingressos entre o final de novembro e início de dezembro.

Na terceira fase, que será após o sorteio da Copa do Mundo 2026, no dia 5 de dezembro, os torcedores irão se inscrever novamente e os selecionados poderão solicitar ingressos para partidas específicas após a definição da maior parte dos confrontos da fase de grupos.

Mais perto do início do Mundial, ingressos remanescentes poderão ser adquiridos em sistema de ordem de chegada. Segundo a Fifa, o processo de compra pode variar de acordo com a fase, o método de pagamento e o tipo de ingresso. Além disso, a entidade lançará uma plataforma oficial e segura para a revenda de ingressos, de forma autorizada.

Situação para tirar visto para os EUA

Uma das principais preocupações dos brasileiros que desejam acompanhar a Seleção Brasileira e outros jogos do Mundial nos Estados Unidos é a questão do visto. Solicitar entrada no país ficou mais caro e burocrático, e a Embaixada dos EUA alerta que os estrangeiros que desejam acompanhar a Copa do Mundo no país solicitem o visto com antecedência.

O processo passou por mudanças, as quais fazem parte de um pacote aprovado pelo presidente Donald Trump. Ele impacta diretamente turistas, estudantes e profissionais que desejam entrar no país. As alterações exigem que tudo seja mais planejado, pois as medidas podem aumentar o tempo de espera de agendamento.

A primeira mudança envolve a “taxa de integridade de visto”, que altera o preço da solicitação, aumentando para mais de US$ 420 (o equivalente a R$ 2.280). A segunda é sobre a possibilidade de uma entrevista presencial durante o pedido do visto. Agora é obrigatório para todas as pessoas — antes eram isentas crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos.

Tirar o visto para entrar nos EUA pode levar de 2 a 4 semanas. O processo consiste nas seguintes etapas:

Preencher o formulário DS-160 e pagar a taxa do visto

Agendar entrevista

Atendimento no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para coletar dados biométricos

Entrevista no Consulado/Embaixada

Ao ser aprovado, o passaporte com o visto é devolvido em até 10 dias após a entrevista

E para o México e Canadá?

Para os outros dois países-sede do Mundial também é necessário solicitar visto. Para entrar no México é necessário dar entrada, de forma presencial em um consulado ou embaixada mexicana. Quem tem visto americano válido pode entrar sem problemas.