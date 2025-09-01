O confronto entre Uruguai x Peru, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 20h30min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Escalações para Uruguai x Peru
Uruguai: Santiago Mele; Nández, Ronald Araújo, José Gimenez e Mathias Olivera; Ugarte, Sebastian Cáceres e Arrascaeta; Pellistri, Aguirre e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.
Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Tapia, Carillo e Andy Polo; Edison Flores, Paolo Guerrero e Quevedo. Técnico: Óscar Ibáñez.
Arbitragem para Uruguai x Peru
Ainda não divulgado pela Conmebol.
Onde assistir a Uruguai x Peru
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O SporTV anuncia a transmissão.