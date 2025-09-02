Ucrânia x França: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Ucrânia e França, válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta sexta-feira (5). A partida ocorre no Estádio Municipal de Breslávia, em Wrocław, na Polônia.
Escalações para Ucrânia x França
Ucrânia: Andriy Lunin; Illia Zabarnyi, Yevgen Cheberko, Oleksandr Tymchyk e Bogdan Mykhaylichenko; Vladyslav Kabaev, Oleksandr Pikhalyonok, Mykola Mykhailenko e Egor Nazaryna; Oleksiy Gutsulyak e Oleksandr Zubkov. Técnico: Serhiy Rebrov.
França: Maignan; Gusto, Hernández, Badé e Digne; Rabiot, Tchouaméni, Thuram, Koné e Kolo Muani; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Arbitragem para Ucrânia x França
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Ucrânia x França
- O SporTV e o Disney+ anunciam a transmissão.