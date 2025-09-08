Sem acreditar no hexa, Abel Braga discorda de Ancelotti como técnico da Seleção: "Me incomoda"

Abel Braga está desempregado desde que deixou o cargo de diretor-técnico do Vasco, em 2023. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Campeão do mundo com o Inter em 2006, Abel Braga possui uma longa carreira como treinador e acumulou diversos títulos durante os 37 anos de carreira na casamata. A experiência o coloca como uma pessoa a ser escutada quando o assunto é o comando técnico. E no que diz respeito à Seleção Brasileira, ele não parece estar muito confiante.

Em entrevista publicada pelo GE nesta segunda-feira (8), o ex-treinador admitiu que preferia ver um brasileiro como técnico do Brasil. Segundo Abel, Carlo Ancelotti sofre uma pressão menor por ser estrangeiro.

— Me incomoda. Não estou falando da qualidade do cara, todo mundo que o conhece pessoalmente diz que ele é muito bom. Só que você abre o paletó e a pele não é verde e amarela. Os cinco títulos mundiais foram conquistados por brasileiros, então fica uma certa tristeza, porque ninguém acredita em treinador brasileiro — explicou Abel, que ainda completou ao lembrar da primeira partida do italiano pelo Brasil, o empate sem gols contra o Equador:

— O primeiro jogo do Ancelotti foi feio, péssimo, time nervoso, atrás. Me surpreendeu no dia seguinte ver os comentários. Não se falava da atuação, se falava que o Brasil estava mais próximo da Copa. Se fosse o Dorival, Diniz, não ia ser assim, seria porrada o tempo todo. Como teve esse alívio pela imprensa, isso puxou para os outros jogos.

O hexa não está perto

Abel Braga reconhece que o curto trabalho de Ancelotti até aqui conseguiu resgatar um pouco do espírito de torcer para a Seleção. Mesmo assim, não acredita na conquista da Copa do Mundo de 2026, adiando o sonho do hexa por no mínimo mais quatro anos.

— Espero estar errado, mas eu não acredito que vai ser campeão mundial. Ainda vai esperar mais um pouco. Essa outra leva, com Endrick, Estêvão, esses caras vão conquistar. São todos fora de série — destacou.

Já garantido no Mundial do próximo ano, o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias nesta terça-feira (9), às 20h30min, contra a Bolívia, em El Alto. Este será o primeiro desafio de Ancelotti na altitude.

Na sequência, a Seleção Brasileira fará alguns amistosos como forma de preparação para a Copa do Mundo. As datas ainda serão definidas.

Neymar ainda deve ser convocado?

Camisa 10 do Santos, Neymar não está entre os convocados para as rodadas finais das Eliminatórias. Raul Baretta / Santos / Divulgação

Na entrevista, Abel Braga também foi questionado sobre um dos principais assuntos relacionados à Seleção Brasileira na atualidade: a presença de Neymar entre os convocados. Desde o começo do ano no futebol brasileiro, o atleta busca reconquistar o espaço na equipe, mas ainda não foi chamado por Ancelotti.

Na primeira convocação, o jogador estava lesionado. Em contrapartida, na última, para os duelos contra Chile e Bolívia, a opção do italiano foi técnica. De acordo com Abel, a decisão foi acertada, mas o craque brasileiro ainda pode ser lembrado no futuro.