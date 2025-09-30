Seleção perde pontos nas Eliminatórias e vê vaga quase garantida na Copa do Mundo ficar mais distante

África do Sul perdeu a liderança de seu grupo após decisão da Fifa. Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA) / Divulgação

A reta final das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 tiveram uma reviravolta. Nesta segunda-feira (29), a Fifa decretou a perda de três pontos para a África do Sul, que escalou um jogador de forma irregular na partida contra o Lesoto, em março.

O meia Teboho Mokoena, do Mamelodi Sundowns, estava suspenso pelo segundo cartão amarelo, mas foi titular na partida. Na ocasião, os sul-africanos venceram por 2 a 0.

Além da perda de três pontos, a federação sul-africana recebeu multa de 10 mil francos suíços (cerca de 66 mil reais) e Mokoena teve uma advertência. Vale destacar que a federação ainda tem 10 dias para recorrer.

Com a determinação, a África do Sul cai da liderança do Grupo C, com 17 pontos, para a segunda colocação, agora com 14. O novo líder da chave é a seleção do Benin, que tem a mesma pontuação, sendo superior no saldo de gols.

Restam duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, que serão disputadas nos dias 5 e 12 de outubro. O Benin enfrentará Ruanda e Nigéria. Já a África do Sul terá pela frente Zimbábue e Ruanda.

Com a nova formatação da Copa do Mundo, que terá 48 seleções, o continente africano também mudou a sua forma de classificação. São nove grupos com seis equipes, sendo que os líderes de cada chave garantem vaga no Mundial. Os quatro melhores segundos colocados avançam às semifinais e disputam uma vaga na repescagem internacional. Neste momento, a África do Sul é o oitavo melhor vice-líder.

Confira a nota publicada pela Federação Sul-Africana de Futebol