Seleção da Bolívia pega autorização do governo para treinar antes de encarar o Brasil 

Seleção boliviana usou veículo com autorização especial para ir treinar. Saimon Bianchini / Agência RBS

A Bolívia vive dias de expectativa. Além da eleição presidencial, nos próximos dias a seleção do país poderá retornar a uma Copa do Mundo após 30 anos.

Neste domingo, a delegação precisou de uma autorização do governo para treinar em função do dia do pedestre. O técnico Óscar Villegas encaminhou o time com novidades para enfrentar o Brasil.

As ruas da região metropolitana de La Paz, incluindo a cidade de El Alto, onde será o confronto e fica localizado o aeroporto, tradicionalmente caóticas, ficaram esvaziadas pela lei nacional.

Acostumados com a altitude, que varia, na capital de 3,7 mil metros até 4,1 mil metros no município vizinho, as pessoas aguardaram as temperaturas subirem para tomar as avenidas para passear ou realização de práticas esportivas.

Liberação especial

Veículos comuns não podem circular. Há barreiras e forte policiamento para cumprir a lei. Transportes por aplicativo não circulam e táxis apenas do aeroporto, inflacionando as corridas.

A Federação Boliviana de Futebol, ciente disso, conseguiu antecipadamente a liberação para um ônibus e um microônibus circular. Desta forma, o time conseguiu ir a campo para treinar visando a decisão.

Novidade no ataque

O técnico Óscar Villegas ensaia mudanças no ataque, já que precisa ganhar o jogo do Brasil, além de secar a Venezuela, em casa, recebe a já classificada Colômbia. A principal aposta é em Miguelito, ex-atacante do Santos, hoje no América-MG. Os dois parceiros de ataque dele devem ser modificados com os ingressos de Algarañaz e Carlos Melgar.

A provável formação boliviana tem: Lampe; Medina, Haquin, Morales e Sagredo; Vaca, Villamíl e Matheus; Miguelito, Algarañaz e Carlos Melgar.

Eleição presidencial

Além do jogo, que pode decretar uma espécie de feriado nacional na quarta-feira, em caso de classificação para uma Copa do Mundo depois de 30 anos, o país vive dias de expectativa na política. O grupo ligado ao ex-presidente Evo Morales, que comanda a nação há duas décadas, não conseguiu colocar candidato no segundo turno.