Quem é Luis Suárez, colombiano autor de quatro gols contra a Venezuela

O atacante Luis Suárez simplesmente marcou quatro vezes na vitória de 6 a 3 da Colômbia sobre a Venezuela, na noite desta terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com o resultado desta terça, os venezuelanos deram adeus ao sonho de poder participar do Mundial do México, Estados Unidos e Canadá.

Natural de Santa Marta, na Colômbia, o atacante de 27 anos começou a carreira no pequeno Leones, clube da cidade de Itagüí, em 2015. Após oito partidas e nenhum gol marcado, rumou para o futebol europeu.

No Velho Continente, passou por Granada B, Valladolid B, Gimnàstic, Zaragoza e Almeria, da Espanha, Watford, da Inglaterra e Olympique de Marseille, da França.

Foi no Almeria que o atacante despertou interesse do Sporting, de Portugal, clube onde joga atualmente. Pela equipe espanhola, o centroavante de 1,85cm marcou 33 gols em 56 partidas, entre 2023 e 2025.