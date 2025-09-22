Copa do Mundo

18 vagas carimbadas
Quantas seleções já estão classificadas para a Copa e quais países ainda estão na disputa

Edição de 2026 será a maior da história do torneio, com 48 seleções em vez das 32 anteriores, com um total de 104 jogos

