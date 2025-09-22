Quantas seleções já estão classificadas para a Copa e quais países ainda estão na disputa

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho em 16 cidades dos Estados Unidos, México e Canadá. Será a maior edição da história do torneio, com 48 seleções em vez das 32 anteriores, com um total de 104 jogos. Até aqui, 18 já estão classificadas — a Seleção Brasileira é uma delas.
As equipes serão divididas em 12 grupos de quatro. As duas melhores seleções de cada grupo, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançarão para a fase eliminatória.
Ainda restam, portanto, 30 vagas, que serão definidas pelas eliminatórias locais. O único continente que ainda não tem ninguém confirmado é a Europa, que começou com suas eliminatórias mais tarde, e não participa das repescagens.
América do Sul e Oceania já preencheram suas vagas — mas ainda podem ter mais. Ainda restam mais duas para Ásia e sete para África. A Concacaf (América do Norte e Central) ainda tem mais três vagas — os países-sede já estão confirmado. Na repescagem, já estão: Bolívia e Nova Caledônia. Veja abaixo como estão as vagas para a Copa.
Divisão de vagas
- Europa: 16 vagas
- América do Sul: 6 vagas
- América do Norte e Central: 6 vagas
- Ásia: 8 vagas
- África: 9 vagas
- Oceania: 1 vaga
- Repescagem: 2 vagas
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026
América do Norte e Central (Concacaf)
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
América do Sul (Conmebol)
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
África (CAF)
- Marrocos
- Tunísia
Ásia (AFC)
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
Oceania (OFC)
- Nova Zelândia
Os classificados para a repescagem mundial para a Copa de 2026
- Oceania: Nova Caledônia
- América do Sul: Bolívia
- América do Norte e Central: 2 vagas (12 seleções classificadas para a fase final foram divididas em três grupos de quatro times cada. Os dois melhores segundos colocados se classificam à repescagem)
- Ásia: 1 vaga (seis seleções foram divididas em dois grupos de três na quarta fase. Segundos colocados de cada grupo se enfrentam para a definição do representante da Ásia)
- África: 1 vaga (as seleções foram divididas em nove grupos na primeira fase. Os quatro melhores segundos colocados de cada grupo se enfrentam em um mata-mata. O vencedor deste se garante na repescagem)