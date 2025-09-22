Quantas seleções já estão classificadas para a Copa e quais países ainda estão na disputa

Mundial será realizado entre 11 de junho a 19 de julho em 16 cidades dos Estados Unidos, México e Canadá. FIFA / Divulgação

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho em 16 cidades dos Estados Unidos, México e Canadá. Será a maior edição da história do torneio, com 48 seleções em vez das 32 anteriores, com um total de 104 jogos. Até aqui, 18 já estão classificadas — a Seleção Brasileira é uma delas.

As equipes serão divididas em 12 grupos de quatro. As duas melhores seleções de cada grupo, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançarão para a fase eliminatória.

Ainda restam, portanto, 30 vagas, que serão definidas pelas eliminatórias locais. O único continente que ainda não tem ninguém confirmado é a Europa, que começou com suas eliminatórias mais tarde, e não participa das repescagens.

América do Sul e Oceania já preencheram suas vagas — mas ainda podem ter mais. Ainda restam mais duas para Ásia e sete para África. A Concacaf (América do Norte e Central) ainda tem mais três vagas — os países-sede já estão confirmado. Na repescagem, já estão: Bolívia e Nova Caledônia. Veja abaixo como estão as vagas para a Copa.

Divisão de vagas

Europa: 16 vagas

16 vagas América do Sul: 6 vagas

6 vagas América do Norte e Central: 6 vagas

6 vagas Ásia : 8 vagas

: 8 vagas África : 9 vagas

: 9 vagas Oceania : 1 vaga

: 1 vaga Repescagem: 2 vagas

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

América do Norte e Central (Concacaf)

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

América do Sul (Conmebol)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

África (CAF)

Marrocos

Tunísia

Ásia (AFC)

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Oceania (OFC)

Nova Zelândia

Os classificados para a repescagem mundial para a Copa de 2026