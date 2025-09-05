"Quando eu jogo com alegria, tudo dá certo", diz Luiz Henrique, destaque do Brasil contra o Chile

No terceiro gol, o atacante finalizou no travessão e Bruno Guimarães pegou o rebote. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Quem vê o placar de 3 a 0 sobre o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa, não imagina que a atuação da Seleção Brasileira não era das melhores até a metade do segundo tempo. A partir de algumas alterações de Carlo Ancelotti, a equipe melhorou e conseguiu marcar duas vezes, confirmando a goleada.

Um desses jogadores que entrou e mudou o jogo foi o atacante Luiz Henrique. Com cerca de 28 minutos em campo, o jogador do Zenit participou diretamente do segundo e do terceiro gol. Sobre isso, ele comentou o que sentiu ao entrar em campo e colaborar com a vitória da equipe.

— Essa hora eu pensei que eu tenho que ser o Luiz Henrique quando saiu lá de Petrópolis, quando jogava com meus amigos. Jogava leve, jogava solto. Quando eu estava no hotel, eu ajoelhei antes da gente ir para a preleção. Então, eu pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, que ajudasse os meus companheiros e que também jogasse para a minha família que está aqui no Maracanã me apoiando — destacou o jogador de 24 anos.

Este foi apenas o terceiro jogo de Ancelotti no comando da Seleção. Para as duas rodadas finais das Eliminatórias, Luiz Henrique foi chamado pela primeira vez pelo italiano. Ele acredita que a atuação foi o suficiente para causar boas impressões no treinador.