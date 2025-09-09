Peru x Paraguai hoje: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Peru e Paraguai, válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa, será às 20h30min desta terça-feira (9). A partida ocorre no Estádio Nacional de Lima, no Peru.
Escalações para Peru x Paraguai
Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram (Garcés) e López (Trauco); Concha, Yotún e Gonzalez; Cabrera, Grimaldo e Ramos. Técnico: Óscar Ibáñez.
Paraguai: Gatito Fernandez; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete e Alonso; Cubas, Bobadilla, D. Gomez, Romero e Almiron; Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.