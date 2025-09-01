O confronto entre Paraguai x Equador, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 20h30min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.
Escalações para Paraguai x Equador
Paraguai: Gatito Fernández; Gustavo Gómez, Alderete, Cáceres e Júnior Alonso; Cubas, Ojeda, Bobadilla e Gómez; Almirón e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.
Equador: Valle; Ordóñez, Hincapié, Pacho e Estupiñan; Castillo, Vite e Caicedo; Angulo, Rodríguez e Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece
Arbitragem para Paraguai x Equador
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Paraguai x Equador
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O SporTV anuncia a transmissão.