Os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que serão homenageados pela CBF durante Brasil x Chile

Seis ex-jogadores da dupla Gre-Nal estarão entre os homenageados pela CBF durante Brasil x Chile, nesta quinta (4), no Maracanã. A entidade está preparando uma ação especial com a presença de vários campeões mundiais pela Seleção Brasileira.
Nomes como Pepe (1958 e 1962), Jairzinho (1970), Romário e Bebeto (1994) e Edilson e Kleberson (2002) estão confirmados.
Esta é a lista de campeões do mundo pela Seleção Brasileira que jogaram em Grêmio e Inter e estarão no Maracanã:
- Dadá Maravilha: campeão do mundo em 1970, jogou no Inter em 1979;
- Paulo César Caju: campeão do mundo em 1970, jogou no Grêmio entre 1979 e 1980, e 1983;
- Marcio Santos: campeão do mundo em 1994, jogou no Inter entre 1990 e 1991;
- Branco: campeão do mundo em 1994, jogou no Grêmio em 1993 e no Inter em 1995;
- Lúcio: campeão do mundo em 2002, jogou no Inter entre 1997 e 2000;
- Polga: campeão do mundo em 2002, jogou no Grêmio entre 1997 e 2003.
Os ex-jogadores receberão uma homenagem no intervalo de Brasil x Chile no Maracanã. Antes da partida, está previsto um show de Ivete Sangalo.