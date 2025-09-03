Os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que serão homenageados pela CBF durante Brasil x Chile

Branco jogou pelo Grêmio e pelo Inter. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Seis ex-jogadores da dupla Gre-Nal estarão entre os homenageados pela CBF durante Brasil x Chile, nesta quinta (4), no Maracanã. A entidade está preparando uma ação especial com a presença de vários campeões mundiais pela Seleção Brasileira.

Nomes como Pepe (1958 e 1962), Jairzinho (1970), Romário e Bebeto (1994) e Edilson e Kleberson (2002) estão confirmados.

Esta é a lista de campeões do mundo pela Seleção Brasileira que jogaram em Grêmio e Inter e estarão no Maracanã:

Dadá Maravilha : campeão do mundo em 1970, jogou no Inter em 1979;

: campeão do mundo em 1970, jogou no Inter em 1979; Paulo César Caju: campeão do mundo em 1970, jogou no Grêmio entre 1979 e 1980, e 1983;

campeão do mundo em 1970, jogou no Grêmio entre 1979 e 1980, e 1983; Marcio Santos : campeão do mundo em 1994, jogou no Inter entre 1990 e 1991;

: campeão do mundo em 1994, jogou no Inter entre 1990 e 1991; Branco : campeão do mundo em 1994, jogou no Grêmio em 1993 e no Inter em 1995;

: campeão do mundo em 1994, jogou no Grêmio em 1993 e no Inter em 1995; Lúcio : campeão do mundo em 2002, jogou no Inter entre 1997 e 2000;

: campeão do mundo em 2002, jogou no Inter entre 1997 e 2000; Polga: campeão do mundo em 2002, jogou no Grêmio entre 1997 e 2003.