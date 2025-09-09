O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Soteldo joga para manter sonho de ir à Copa vivo entre os venezuelanos. JUAN MABROMATA / / AFP

Para oito dos 10 países que disputam as Eliminatórias Sul-Americana, a última rodada será para cumprir tabela. Para Venezuela e Bolívia, vale a vida. As duas seleções são as únicas com objetivo nos jogos desta terça (9).

Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai garantiram um lugar direto na Copa do Mundo de 2026. Chile e Peru não têm mais chance. Restam venezuelanos e bolivianos na briga por uma vaga na repescagem.

A vantagem são dos conterrâneos de Nicolás Maduro. Eles somam 18 pontos contra 17 dos bolivianos. La Vino Tinto joga em casa contra a Colômbia. Vitória mantém a esperança de disputar a Copa pela primeira vez.

Em caso de empate, a Bolívia não pode vencer o Brasil, em El Alto. A derrota também classifica os venezuelanos caso o time de Carlo Ancelotti não perca na altitude.

Em caso de derrota da Venezuela e empate da Bolívia, as duas equipes empatam em 18 pontos. O saldo venezuelano é de -7, o boliviano -19, tornando a classificação da Bolívia improvável nessa combinação de resultados.

Quem terminar em sétimo lugar disputará o playoff intercontinental junto com a Nova Caledônia, dois representantes da Concacaf, um da Ásia e outro da África.

Os jogos desta terça (9)