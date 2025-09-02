O que ainda está em jogo nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026

As duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 definirão as vagas da América do Sul para a principal competição de seleções da temporada que vem.
No continente sul-americano, seis vagas são diretas e uma leva para a repescagem. Três países já se garantiram nos Estados Unidos, Canadá e México — Argentina, Equador e Brasil.
Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru ainda têm chances de classificação. O Chile é o único país que já está eliminado e não irá jogar a Copa pela terceira vez seguida.
Quartos e quintos respectivamente, uruguaios e paraguaios têm vida mais tranquila. Ambos precisam apenas de um empate para carimbarem seus passaportes.
Logo na sequência, vem a Colômbia. "Los Cafeteros" têm uma vantagem de quatro pontos para o sétimo colocado (Venezuela). Caso vençam a Bolívia na quinta, garantem a vaga antecipada.
Os venezuelanos, atualmente classificados para a repescagem, disputam a vaga basicamente contra a Bolívia, oitava. "La Verde" precisa vencer pelo menos uma de suas duas partidas restantes: fora de casa contra a Colômbia e em casa contra o Brasil. Ainda, precisa contar com tropeços da Venezuela.
Os peruanos vivem a situação mais complicada. Precisam vencer os dois jogos e ainda torcerem para que venezuelanos e bolivianos tropecem.
Os jogos das duas últimas rodadas
Rodada 17
4 de setembro, quinta-feira
- 20h30min: Uruguai x Peru
- 20h30min: Colômbia x Bolívia
- 20h30min: Paraguai x Equador
- 20h30min: Argentina x Venezuela
- 21h30min: Brasil x Chile
Rodada 18
9 de setembro, terça-feira
- 20h: Equador x Argentina
- 20h30min: Peru x Paraguai
- 20h30min: Venezuela x Colômbia
- 20h30min: Bolívia x Brasil
- 21h30min: Chile x Uruguai
Classificação das Eliminatórias
- Argentina (vaga direta) - 35 pontos
- Equador (vaga direta) - 25
- Brasil (vaga direta) - 25
- Uruguai (vaga direta) - 24
- Paraguai (vaga direta) - 24
- Colômbia (vaga direta) - 22
- Venezuela (repescagem) - 18
- Bolívia - 17
- Peru - 12
- Chile - 10