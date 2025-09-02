O que ainda está em jogo nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026

Uruguai, do colorado Rochet, ainda luta por uma vaga. AIZAR RALDES / AFP

As duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 definirão as vagas da América do Sul para a principal competição de seleções da temporada que vem.

No continente sul-americano, seis vagas são diretas e uma leva para a repescagem. Três países já se garantiram nos Estados Unidos, Canadá e México — Argentina, Equador e Brasil.

Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru ainda têm chances de classificação. O Chile é o único país que já está eliminado e não irá jogar a Copa pela terceira vez seguida.

Quartos e quintos respectivamente, uruguaios e paraguaios têm vida mais tranquila. Ambos precisam apenas de um empate para carimbarem seus passaportes.

Logo na sequência, vem a Colômbia. "Los Cafeteros" têm uma vantagem de quatro pontos para o sétimo colocado (Venezuela). Caso vençam a Bolívia na quinta, garantem a vaga antecipada.

Os venezuelanos, atualmente classificados para a repescagem, disputam a vaga basicamente contra a Bolívia, oitava. "La Verde" precisa vencer pelo menos uma de suas duas partidas restantes: fora de casa contra a Colômbia e em casa contra o Brasil. Ainda, precisa contar com tropeços da Venezuela.

Os peruanos vivem a situação mais complicada. Precisam vencer os dois jogos e ainda torcerem para que venezuelanos e bolivianos tropecem.

Os jogos das duas últimas rodadas

Rodada 17

4 de setembro, quinta-feira

20h30min: Uruguai x Peru

20h30min: Colômbia x Bolívia

20h30min: Paraguai x Equador

20h30min: Argentina x Venezuela

21h30min: Brasil x Chile

Rodada 18

9 de setembro, terça-feira

20h: Equador x Argentina

20h30min: Peru x Paraguai

20h30min: Venezuela x Colômbia

20h30min: Bolívia x Brasil

21h30min: Chile x Uruguai

Classificação das Eliminatórias