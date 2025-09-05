Copa do Mundo

Na estreia de Ancelotti no Maracanã, Estêvão faz golaço e Brasil goleia o Chile

Seleção não teve trabalho contra o pior time das Eliminatórias. Próximo jogo será na terça-feira diante da Bolívia, na altitude de El Alto

Valter Junior

