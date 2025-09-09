Na altitude, Ancelotti e Seleção Brasileira encaram a Bolívia para diminuir dúvidas no último jogo oficial antes da Copa

Ancelotti está invicto com a Seleção. Mauro PIMENTEL / AFP

Carlo Ancelotti foi contratado para recolocar a Seleção Brasileira no topo do mundo. Nesta terça-feira (9), o italiano estará mais perto dele, ao menos geograficamente. Ancelotti conhecerá os efeitos dos 4,1 mil metros de altitude de El Alto, na Bolívia. Diante dos bolivianos, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias, a partir das 20h30min.

Uma trajetória de 17 jogos tão árdua quanto respirar o ar rarefeito boliviano. Um período repleto de dúvidas iniciado por Fernando Diniz, continuado por Dorival Júnior e herdado por Ancelotti.

Pela turbulência do período chegar à última rodada na segunda colocação e classificado para a Copa do Mundo de 2026 ressoa como alívio. São 10 pontos de desvantagem para a líder argentina. Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai ainda podem ultrapassar o Brasil.

Já a Bolívia joga a sua vida. Os bolivianos disputam uma vaga na repescagem. Eles somam 17 pontos, um a menos do que a Venezuela.

Ancelotti ainda deve uma atuação de gala de seu time. Foram três jogos. Empate com a Venezuela e vitória sobre Paraguai e Chile. São quatro meses no cargo. Período para conhecer jogadores e entender o futebol brasileiro e o país. Como a tarefa é complexa, Ancelotti ainda não está graduado na realidade brasileira dentro e fora de campo.

— Falo muito disso, creio que isso é a chave do êxito. Os jogadores brasileiros têm muito talento. A chave do êxito é talento mais atitude. Talento com zero atitude não ganha. Zero talento com muita atitude, também não ganha. Com a combinação pode ganhar. O que eu mais gostei nesses três jogos foi a atitude da equipe. Foi, na minha opinião, muito alta. Isso é uma base importante do futuro da Seleção — analisou.

Mudanças no time

Será improvável que a grande atuação venha em El Alto. Até pelas dificuldades ambientais, o treinador fará uma mudança radical no time. Serão oito trocas em relação à escalação utilizada contra o Chile. Alisson, Bruno Guimarães e Wesley são as únicas manutenções. O ex-lateral do Flamengo ainda pode ceder lugar para Vitinho.

De atuações destacadas na semana passada, Lucas Paquetá e Luiz Henrique ganham um lugar no time. Samuel Lino fará a sua estreia pela Seleção.

A provável escalação tem: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.