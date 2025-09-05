Messi se emociona, marca gols e recebe homenagens em seu último jogo oficial na Argentina pela seleção; veja fotos

O jogo contra a Venezuela deve ser o último de Messi vestindo as cores do seu país em solo nacional. LUIS ROBAYO / AFP

Messi e outros milhares de argentinos viveram uma noite emocionante em Buenos Aires nesta quinta-feira (4). O jogo da seleção argentina contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa, deve ser o último do craque vestindo as cores do seu país em solo nacional.

O camisa 10 abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 34, Messi marcou o terceiro da Argentina na vitória por 3 a 0. Quatro minutos antes, Lautauro Martínez havia feito o segundo.

Palco do confronto, o Monumental de Núñez foi tomado por festa, homenagens e muita emoção. Ao aparecer no gramado minutos antes de a bola rolar, Messi ficou com os olhos marejados durante aquecimento.

A emoção do craque se intensificou durante a execução do hino nacional, momento em que entrou em campo acompanhado de seus filhos, enquanto sua esposa, Antonella, assistia da arquibancada. Veja fotos abaixo.

Após a partida, Messi recebeu os abraços dos companheiros de time e da mãe. Emocionado, o craque celebrou a noite mágica e os últimos anos ao lado da seleção:

— São muitas emoções. Vivi muitas coisas neste campo. É sempre uma alegria jogar na Argentina com o nosso povo. Temos nos divertido jogo após jogo há muitos anos. Estou muito feliz, poder terminar assim, aqui, é o que sempre sonhei.

Lautaro Martínez aproveitou para demonstrar o carinho pelo craque:

— É uma noite emocionante, inesquecível pelo que o Leo significa. Até o seu último dia conosco, o Leo continuará nos ensinando. Agradeço a ele por tudo o que deu à seleção e ao futebol.

Este confronto contra a Venezuela é o último compromisso da Argentina em casa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após isso, a seleção disputará apenas jogos amistosos antes do Mundial, sem confirmação de jogos em território argentino.