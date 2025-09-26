Marcelo Moreno confirma procura de clubes para voltar ao futebol com foco na Copa do Mundo: "Já me chamaram"

Marcelo Moreno é o maior artilheiro da história da seleção boliviana com 31 gols em 108 jogos. Divulgação / Conmebol

Por mais que esteja aposentado, Marcelo Moreno ainda não desistiu do sonho de jogar uma Copa do Mundo. Como a Bolívia disputará a repescagem no ano que vem, podendo retornar à competição após 32 anos, o ex-atacante não descarta uma volta ao esporte para estar junto de sua seleção.

Nesta quinta-feira (25), ele respondeu sobre o assunto durante os jogos da Brazuca League, competição em que é embaixador de um dos times. Segundo Moreno, ele ainda não começou a se preparar, mas pode iniciar o planejamento logo.

— Eu disputei cinco Eliminatórias. O formato hoje mudou, passam sete. Antes só iam quatro e mais um. Então, 17 anos de seleção, me dá uma vontade de ir, mas a Bolívia precisa classificar primeiro. Temos dois jogos na repescagem e, se tiver essa oportunidade, eu vou começar a me preparar para poder ir. É um sonho que eu tenho, desde criança — disse o boliviano em entrevista à repórter Carolina Freitas.

Para adquirir ritmo, o ex-jogador disse que terá de voltar a jogar por algum clube e garantiu que equipes já entraram em contato.

— Tem alguns times que já me chamaram, ofereceram instalações dos clubes pra que eu possa treinar, junto com os grupos. Então, vamos avaliar, vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente — revelou Moreno.

Ainda, o ex-jogador do Grêmio foi questionado se haveria algum clube gaúcho entre os interessados em contratá-lo:

— Tem, com certeza. Eu estou morando em Porto Alegre agora. Para mim seria muito mais fácil se fosse aqui. E, obviamente, eu joguei no Grêmio. Seria óbvio, né? Se eles abrissem as portas do clube para eu poder treinar, eu me preparava pra jogar o Mundial.

A repescagem

Serão seis seleções na disputa por duas vagas em um torneio disputado no próximo ano. Das equipes classificadas para a repescagem, as duas melhores seleções no ranking da Fifa estarão nas partidas que decidirão as vagas.

As outras quatro seleções vão disputar um jogo eliminatório anterior, que será definido por sorteio. O vencedor desse jogo, vai enfrentar o finalista da chave.