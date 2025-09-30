Maracanã será o sexto estádio que sediou final de Copa do Mundo a receber uma partida da NFL

Maracanã já foi palco de duas finais de Copa do Mundo. Yasuyoshi Chiba / AFP

Quando a bola oval voar no Maracanã, na partida da NFL que será realizada no Rio de Janeiro em 2026, o estádio entrará para a lista de locais que receberam uma partida da principal liga de futebol americano e sediaram uma final de Copa do Mundo de futebol masculino.

O Maracanã já foi palco de duas decisões de Mundiais, em 1950 e 2014, e se juntará a outros cinco estádios. Um deles é o Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, que já recebeu cinco Super Bowls, além da final da Copa de 1994, quando o Brasil foi tetracampeão.

O Estádio Azteca, no México, já recebeu cinco partidas, entre 2016 e 2019, e em 2022. Um dos maiores estádios do mundo sediou as finais das Copas de 1970, quando o Brasil foi tricampeão, e em 1986.

O Estádio de Wembley, na Inglaterra, já foi palco de 26 jogos, desde 2007, e o 27º será em disputado em 2025. A final de Mundial realizada no estádio foi em 1966.

A partir desta temporada, outros dois estádios receberão um jogo da NFL pela primeira vez. O Estádio Olímpico de Berlim foi palco da final da Copa de 1974, e vai receber o jogo entre Atlanta Falcons e Indianapolis Colts, em 9 de novembro de 2025.