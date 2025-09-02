O confronto entre Liechtenstein x Bélgica, válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Rheinpark Stadion, em Liechtenstein.
Escalações para Liechtenstein x Bélgica
Liechtenstein: Büchel; Traber, Malin e Hofer; Kindle, Lüchinger, Hasler, Sele e Göppel; Saglam e Luque-Notaro. Técnico: Konrad Fünfstück.
Bélgica: Sels; Meunier, Debast, Faes e De Cuyper; Onana e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; Openda. Técnico: Rudi Garcia.
Onde assistir a Liechtenstein x Bélgica
- O SporTV anuncia a transmissão.