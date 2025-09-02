Liechtenstein x Bélgica: tudo sobre o jogo da quinta rodada das Eliminatórias da Copa. Arte GZH

O confronto entre Liechtenstein x Bélgica, válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Rheinpark Stadion, em Liechtenstein.

Escalações para Liechtenstein x Bélgica

Liechtenstein: Büchel; Traber, Malin e Hofer; Kindle, Lüchinger, Hasler, Sele e Göppel; Saglam e Luque-Notaro. Técnico: Konrad Fünfstück.

Bélgica: Sels; Meunier, Debast, Faes e De Cuyper; Onana e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; Openda. Técnico: Rudi Garcia.

Onde assistir a Liechtenstein x Bélgica

O SporTV anuncia a transmissão.

Acompanhe em tempo real