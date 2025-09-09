Jogador da Série B do Brasileirão é a principal aposta da Bolívia para tentar derrotar o Brasil

Miguel Tercero, o Miguelito, é a referência técnica da seleção boliviana. AIZAR RALDES / AFP

Formado na famosa base do Santos, emprestado desde março ao América-MG, para a disputa da Segunda Divisão do Brasil, Miguel Terceros, o Miguelito, é a sensação do futebol boliviano.

Aos 21 anos, ele é a principal aposta ofensiva para manter vivo o sonho do país em voltar a uma Copa do Mundo. Para tanto, é preciso vencer o Brasil nesta terça-feira (9) e torcer para tropeço da Venezuela contra a Colômbia.

Descoberto pelo Santos aos 14 anosm Miguelito, que natural de Santa Cruz de la Sierra, fez sucesso nas categorias de base da Bolívia. Ele já era chamado pela seleção principal mesmo estando na equipe B santista. Foram nove jogos e nenhum gol.

Neste ano, para acumular experiência, foi emprestado ao América-MG. Tem quatro gols e quatro assistências na Série B do Brasileirão.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a história é outra. Ele é o terceiro no ranking de artilheiros da competição com seis gols atrás apenas dos renomados Messi e Luis Diaz.

"O melhor que temos"

O desempenho, que pode colaborar a empurrar a Bolívia à repescagem, para seguir sonhando com uma vaga na Copa do Mundo, depois de 32 anos, faz ele uma febre nacional. Torcedores jovens e mais velhos apontam ele como a principal esperança:

— Ele comanda a parte técnica. Ele tem mais habilidade que os demais jogadores — resumiu Hernan Orozco, torcedor que passou na frente do hotel para desejar sorte à seleção do seu país.

A avaliação é respaldada pelo taxista José Almada:

— Terceros (Miguelito) é o melhor que temos.

A confiança no jovem é tão grande que ele deverá ser o único mantido entre os titulares do ataque depois da derrota para Colômbia. O treinador Óscar Villegas deve trocar os dois outros atletas do setor para encarar o Brasil.

Carinho da torcida

Na saída da delegação do Ritz hotel, na região central de La Paz, os torcedores puxaram o cântico para o garoto, que veste a camisa 7 do time:

— Miguelito, Miguelito… — cantavam os bolivianos.

A provável escalação boliviana tem: Lampe; Medina, Haquin, Morales e Sagredo; Vaca, Villamíl e Matheus; Miguelito, Algarañaz e Carlos Melgar;