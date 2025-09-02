O confronto entre Itália e Estônia, válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta sexta (5). A partida será no Gewiss Stadium, em Bergamo.
Escalações para Itália x Estônia
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; Cambiasso, Frattesi, Tonali, Barella e Dimarco; Raspadori e Retegui. Técnico: Gattuso.
Estônia: Hein; Schjønning-Larsen, Paskotši, Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein, Sinyavskiy, Kristal; Sappinen. Técnico: Jürgen Henn.
Arbitragem para Itália x Estônia
José Pinheiro, auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. VAR: Tiago Martins (quarteto português).
Onde assistir a Itália x Estônia
- O SporTV e o Disney+ anunciam a transmissão.