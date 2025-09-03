O confronto entre Inglaterra e Andorra, válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 13h deste sábado (6). A partida ocorre no Villa Park, em Birmingham.
Escalações para Inglaterra x Andorra
Inglaterra: Pickford; James, Burn, Konsa e Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Gordon e Madueke; Eze e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Andorra: Álvarez; Borra, Llovera, Garcia, Olivera, San Nicolás; Éric Vales, Marc Vales, Cervós e Rodrigo Tapia; Lopez. Técnico: Koldo Álvarez.
Arbitragem para Inglaterra x Andorra
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Inglaterra x Andorra
- O SporTV e o Disney+ anunciam a transmissão.