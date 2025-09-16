Copa do Mundo

Dinheiro nos cofres
Notícia

Fifa pagará uma fortuna a times que cederam atletas para as Eliminatórias e a Copa do Mundo

Valor para clubes e federações teve um aumento de 70% em relação ao investimento que foi feito no Mundial do Catar em 2022

Zero Hora

