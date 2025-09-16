Fifa pagará uma fortuna a times que cederam atletas para as Eliminatórias e a Copa do Mundo

Será a primeira vez na história que entidade pagará também aos clubes que cederam jogadores nas Eliminatórias. FIFA / Divulgação

O Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa conta com uma novidade para o conjunto Eliminatórias da Copa e o Mundial de 2026. Será a primeira vez na história que esse pagará diretamente a todos os clubes que cederam atletas também para a fase preliminar da Copa do Mundo.

Conforme o ge.globo.com, será distribuído um valor superior a US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), um aumento de quase 70% em relação ao investido na última Copa do Mundo.

Nos eventos anteriores, a premiação era restrita a times que tiveram atletas convocados apenas ao Mundial. O objetivo da Fifa, conforme o presidente da entidade, Gianni Infantino, é que a distribuição seja mais justa e inclusiva.

— A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e fase final do torneio — afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.