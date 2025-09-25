Fifa divulga os três mascotes da Copa do Mundo 2026

Mascotes: Maple the Moose, Zayu the Jaguar e Clutch the Bald Eagle. Fifa / Divulgação

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (25), os mascotes da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Cada país terá um representante que reflete um símbolo nacional e ocupa uma posição do futebol.

O representante do Canadá será Maple the Moose, um alce goleiro. O nome faz referência à maple tree, árvore de importante valor econômico para o Canadá e cuja folha aparece na bandeira do país.

Clutch the Bald Eagle é uma águia, animal símbolo dos Estados Unidos, que atua como meio-campista. O termo clutch é utilizado no país para destacar atletas importantes em momentos decisivos de um jogo.

Por fim, o mascote do México é Zayu the Jaguar. Ele é um atacante veloz, assim como a onça-pintada.