Expulsão revertida e amarelo contestado: confira a análise dos lances polêmicos de arbitragem em Brasil x Chile

Alexis Herrera apitou a partida. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O final do primeiro tempo da goleada do Brasil sobre o Chile pelas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira (4), foi marcado por polêmicas de arbitragem.

Minutos depois de Estêvão abrir o placar, o zagueiro Maripán deu um pisão em Wesley e foi expulso direto. O árbitro foi chamado para revisão no VAR e, após a análise, voltou atrás na decisão e aplicou apenas o cartão amarelo.

Pouco depois, foi a vez de Casemiro dar uma entrada dura no jogador adversário. O volante brasileiro deu um pisão na perna de Loyola, que estava caído no chão, e foi punido com o amarelo. Os chilenos reclamaram e pediram a expulsão de Casemiro, mas o VAR nem chamou o árbitro para revisão.

Confira abaixo a análise do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcellos sobre os lances.

Expulsão de Maripán revertida

Aos 44 minutos do segundo tempo, Wesley estava trabalhando a bola quando Maripán chegou por trás. Wesley vai tentando afastar e o chileno toca no calcanhar do lateral da Seleção, que cai no gramado.

O árbitro assinalou a expulsão e depois reverteu, aplicando o amarelo. Para Diori, o lance não merecia cartão algum:

— Não foi nem pra amarelo esse lance. Pra mim, eles enroscam as pernas. É uma falta de jogo, uma falta normal. O toque que o jogador chileno dá no calcanhar do jogador brasileiro é mínimo.

Amarelo para Casemiro

A decisão foi oposta no caso de Casemiro. Wesley disputava a bola com Loyola e o derrubou com o corpo. O chileno rolou no chão, o volante brasileiro deu um passo à frente e pisou forte na panturrilha do jogador.

O comentarista da Rádio Gaúcha afirmou que o lance era para cartão vermelho direto:

— Ele podia ter tirado o pé e ele faz uma pressão proposital para pisar na perna do jogador chileno, lance para expulsão que tem que ter interferência do VAR.