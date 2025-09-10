Ex-Grêmio pode deixar aposentadoria para disputar vaga na Copa do Mundo: "Vamos analisar com cuidado"

Marcelo Moreno é visto como um dos maiores jogadores da história da Bolívia. Divulgação / Conmebol

A vitória por 1 a 0 sobre o Brasil na última rodada das Eliminatórias foi muito celebrada pelo povo boliviano. A seleção terminou na sétima colocação e disputará a repescagem para a Copa do Mundo do próximo ano. Em caso de classificação, a Bolívia retorna ao Mundial após 32 anos.

Um dos principais nomes da história da seleção boliviana, Marcelo Moreno acompanhou a partida no estádio e se emocionou após o apito final. Em entrevista ao ge.globo, ele revelou que tem o desejo de voltar a jogar pelo país após o feito, visando uma participação na Copa.

— Estou curtindo ao máximo, não consigo acreditar. Eu precisava me aposentar, precisava de um tempo na minha carreira. Hoje, com essa felicidade que os garotos da seleção estão nos dando, isso nos motiva a fazer muitas coisas... Vamos ver o que acontece depois — disse Marcelo Moreno.

Ex-jogador do Grêmio, Moreno tem 38 anos e é o maior artilheiro da seleção com 31 gols em 108 jogos, mas decretou a aposentadoria da equipe em 2023. Em clubes, o ex-atacante pendurou as chuteiras em abril de 2024, quando retornou ao Cruzeiro para um jogo de despedida.

— Se Deus quiser e Deus permitir, que assim seja. Sinto-me bem em retornar. Vamos ver o que acontece. Estou aproveitando ao máximo e vamos analisar isso com cuidado. Essa é a melhor resposta que posso dar agora — concluiu Moreno.