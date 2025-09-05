Copa do Mundo

Goleada por 3 a 0
Notícia

Estreia e retornos: como foram as novidades da Seleção Brasileira na partida contra o Chile

Gabriel Magalhães, Douglas Santos, João Pedro, Paquetá, Kaio Jorge e Luiz Henrique foram alguns que somaram minutos em campo após serem chamados pela primeira vez por Ancelotti

