Estreia e retornos: como foram as novidades da Seleção Brasileira na partida contra o Chile

Atacante do Zenit, Luiz Henrique participou diretamente de dois gols na vitória no Maracanã. Rafael Ribeiro / CBF

Seis das nove novidades da última lista de Ancelotti entraram em campo no 3 a 0 contra o Chile, na quinta-feira (4), pelas Eliminatórias da Copa, no Maracanã. A maioria já tinha atuado outras vezes pela Amarelinha, mas ainda não haviam sido chamados pelo técnico italiano. O único estreante na Seleção foi Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, que foi cortado nesta sexta (5) após lesão.

Dentre as novidades, começaram como titular diante dos chilenos: Gabriel Magalhães, Douglas Santos e João Pedro. Na etapa final, entraram Paquetá, Kaio Jorge e Luiz Henrique. Outras novidades, Caio Henrique e Vitinho ficaram como opção no banco enquanto Jean Lucas não foi relacionado — esses dois últimos substituíram Vanderson e Joeliton, chamados na lista inicial.

Lado esquerdo da defesa

Gabriel Magalhães e Douglas Santos protegeram o lado esquerdo da defesa do Brasil contra o Chile. Fizeram um bom papel.

O zagueiro, inclusive, quase abriu o placar no começo da partida. Já o lateral, que não jogava pela Seleção desde 2016, retornou de maneira tímida, mas se soltou com o decorrer do período e teve participação no lance do primeiro gol, marcado por Estevão.

Participação discreta

Considerado o segundo melhor reforço da Premier League para esta temporada, João Pedro teve uma atuação discreta. Ele até começou com um ritmo acelerado e aparecendo para o jogo. Porém, passou mal em campo ainda nos primeiros minutos e, dali em diante, ficou sumido.

Alívio e gols

Paquetá voltou a jogar pela Amarelinha após ser absolvido de acusações de envolvimento em apostas esportivas. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Bastou 40 segundos em campo para Lucas Paquetá voltar a marcar pela Seleção Brasileira após ser absolvido de acusações de envolvimento em apostas esportivas. O caso teve início em 2024.

Ele entrou aos 26 minutos da etapa final e marcou de cabeça em cruzamento de Luiz Henrique, que também deu assistência para o terceiro do Brasil, marcado por Bruno Guimarães. Ou seja: ambos participaram diretamente dos dois últimos gols da goleada brasileira. O atacante do Zenit foi o grande destaque da partida — mudou o ritmo do jogo —, sendo altamente elogiado por Ancelotti.

Azar na estreia