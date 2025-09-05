"Estava escrito", diz Paquetá sobre o gol pelo Brasil depois de absolvição em caso de apostas esportivas

Paquetá entrou na segunda etapa e marcou um dos três gols da Seleção Brasileira. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Em pleno Maracanã lotado, o Brasil disputou a última partida das Eliminatórias dentro de casa. Diante do Chile, a Seleção fez 3 a 0 e manteve a segunda colocação da tabela. Agora, a equipe terá a última partida na competição na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia, em El Alto, às 20h30min.

O segundo gol foi marcado por Lucas Paquetá. O meia do West Ham entrou na segunda etapa e participou diretamente do melhor momento da equipe no jogo.

Ao término do jogo, o jogador mostrou-se contente com a atuação e afirmou estar mais leve após ser absolvido de acusações de envolvimento em apostas esportivas. O caso teve início em 2024.

— Cara, acho que é uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder voltar, ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve e eu espero ajudar muito a seleção — desabafou o meia.

Essa foi a primeira convocação de Paquetá desde a chegada de Carlo Ancelotti. Em um determinado momento, o técnico chegou a dizer que gostaria de conhecer o jogador, visto que nunca havia treinado ele. Sobre isso, o jogador reforçou que sempre busca dar o melhor dentro de campo.