O confronto entre Eslováquia x Alemanha, válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 15h45min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Estádio Nacional de Bratislava, na Eslováquia.
Escalações para Eslováquia x Alemanha
Eslováquia: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber e Hancko; Duda, Lobotka e Bero; Schranz, Bozenik e Duris. Técnico: Francesco Calzona
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum; Goretzka, Stiller e Gnabry; Wirtz, Woltemade e Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann
Arbitragem para Eslováquia x Alemanha
Serdar Gözübüyük (Holanda) VAR: Pol van Boekel (Holanda).
Onde assistir a Eslováquia x Alemanha
- O Disney+ anuncia a transmissão.