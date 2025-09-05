O confronto entre Equador e Argentina, válido pela 18ª rodada da Eliminatórias da Copa, será às 20h desta terça-feira (9). A partida ocorre no Monumental de Guayaquil, no Equador.
Escalações para Equador x Argentina
Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho e Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Angelo Preciado e Nilson Angulo; Jordy Alcívar, Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada e Franco Mastantuono; Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Arbitragem para Equador x Argentina
- Não divulgado até a publicação da matéria.
Onde assistir a Equador x Argentina
- O SporTV anuncia a transmissão.