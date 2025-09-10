Entenda como funciona a repescagem para a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções. Por esse motivo, mais do que a fórmula de disputa da competição mudou. A repescagem, habitualmente disputada com os duelos entre América do Sul contra Ásia e África contra Oceania, também teve sua fórmula alterada.
As duas últimas vagas para o Mundial serão definidas em março, com tendência de sede no México, um dos países que receberão o torneio em 2026. Seis seleções brigarão pelos dois lugares.
Duas nações já carimbaram seus passaportes — Bolívia (representante da América do Sul), que conquistou a vaga ao vencer o Brasil por 1 a 0, e a Nova Caledônia (Oceania). Ainda faltam duas seleções da Concacaf, uma da África e outra da Ásia.
Fórmula
Das equipes classificadas para a repescagem, as duas melhores seleções no ranking da Fifa estarão nas partidas que decidirão as vagas.
As outras quatro seleções vão disputar um jogo eliminatório anterior, que será definido por sorteio. O vencedor desse jogo, vai enfrentar o finalista da chave.
Os dois times classificados pela repescagem estarão no pote 4 do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que ocorre dia 5 de dezembro.
Os classificados para a repescagem mundial
- Oceania: Nova Caledônia
- América do Sul: Bolívia
- América do Norte e Central: 2 vagas
- Ásia: 1 vaga
- África: 1 vaga