O confronto entre Dinamarca x Escócia, válido pela primeira rodada do Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta sexta-feira (5). A partida ocorre no Estádio Parken, em Copenhagen, na Dinamarca.
Escalações para Dinamarca x Escócia
Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Anderson, Vestergarrd e Dorgu; Hojbjerg e Hjulmand; Eriksen, Dolberg e Dreyer; Biereth. Técnico: Brian Riemer
Escócia: Doohan; Ralston, Hendry, McKenna e Robertson; Ferguson, Miller, Gilmour e McGinn; Adams e Hirst. Técnico: Steve Clarke
Arbitragem para Dinamarca x Escócia
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Dinamarca x Escócia
- O SporTV e o Disney+ anunciam a transmissão.