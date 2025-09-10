“Desfavorece bastante”: Raphinha reclama de altitude e pênalti "achado" em derrota do Brasil para a Bolívia

Camisa 10 Raphinha entrou somente na segunda etapa em El Alto. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas com uma derrota para a Bolívia por 1 a 0 na altitude de El Alto. O gol do jogo foi marcado de pênalti no fim do primeiro tempo.

Carlo Ancelotti mandou uma equipe alternativa a campo. O camisa 10 Raphinha entrou somente na segunda etapa. Na saída de campo, o atacante destacou a altitude e um pênalti "achado" como cruciais para a derrota brasileira.

— A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4 mil metros de altitude, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. Foi um jogo equilibrado, em que o árbitro achou um pênalti, e isso complica demais o nosso jogo dentro de campo — avaliou.

Com o revés, o Brasil encerra Eliminatórias com a pior campanha da história: em quinto lugar, com 28 pontos e 51% de aproveitamento. Apesar disso, Raphinha reconhece que o principal objetivo da equipe, que era a classificação, foi alcançado: