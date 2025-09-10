Copa do Mundo

Análise
Notícia

“Desfavorece bastante”: Raphinha reclama de altitude e pênalti "achado" em derrota do Brasil para a Bolívia

Mesmo lamentando o revés, atacante entende que a Seleção cumpriu seu principal objetivo, o de classificar à Copa do Mundo 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS