Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na goleada sobre o Chile

O Brasil teve uma vitória maiúscula sobre o Chile nesta quinta-feira (4), na penúltima rodada das Eliminatórias da Copa. O Maracanã foi palco do 3 a 0 contra o lanterna da competição.
Estêvão abiu o placar ainda no primeiro tempo, marcando seu primeiro gol com a Amarelinha. Mas não foi até a metade do segundo tempo que a rede balançou novamente.
Depois das mudanças de Ancelotti, saíram dois gols em quatro minutos — entre os 26 e os 30 da última etapa. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães completaram a goleada.
A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia, na altitude de El Alto, no último jogo das Eliminatórias. O Brasil já está matematicamente classificado, somando 28 pontos na segunda colocação.
Confira as notas dos jogadores da Seleção Brasileira
Alisson
Uma grande defesa em lance invalidado por impedimento foi tudo o que precisou fazer na noite carioca. Nota 6
Wesley
Começou a mil pela lateral-direita, mas perdeu gás junto com o restante do time. Nota 6
Marquinhos
Sem trabalho na defesa, burocrático na saída de jogo. Nota 6
Gabriel Magalhães
Outro de trabalho limitado. Quase abriu o placar no começo da partida. Nota 6,5
Douglas Santos
Não jogava pela Seleção desde 2016. Retornou de maneira tímida, mas se soltou com o decorrer do período. Participou do lance do primeiro gol. Nota 6,5
Casemiro
Escapou de ser expulso. Time precisava um pouco mais de ousadia do volante. Foi um dos primeiros a sair. Nota 5,5
Bruno Guimarães
Mais dinâmico do que o seu companheiro de volância. Apareceu com constância nos arredores da área adversária, a ponto de estar lá para ir às redes. Nota 7,5
Martinelli
Faltou vitória pessoal e melhores decisões. Atuação para perder espaço na hierarquia. Nota 5
Raphinha
Começou centralizando o jogo e participou de dois lances de perigo em bolas paradas. Se apresentou para o jogo e quase marcou na origem do primeiro gol. Nota 7
Estêvão
O gol aumenta sua nota. Deve lampejos individuais. Em outros momentos sucumbiu. Nota 7
João Pedro
Começou acelerado e aparecendo para o jogo. Depois que passou mal em campo, ficou escondido. Nota 6
Andrey
Ajudou a melhor o ritmo do time. Pode ganhar espaço. Nota 6,5
Luiz Henrique
Precisou de segundos para elevar a atuação da equipe. O Brasil aumentou a dose de ofensividade do time. Participação direta em dois gols. Vai virar titular. Nota 8
Lucas Paquetá
Mesmo caso de Luiz Henrique. Marcou gol com 40 segundos em campo e participou de outro. Se candidata a ser titular. Nota 8
Kaio Jorge
Ficou apagado no tempo que teve em campo. Nota 6
Richarlison
Entrou no fim. Sem nota.
Chile
Aravena repetiu no Chile as suas atuações pelo Grêmio. Pouco apareceu no comando de ataque.