Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na goleada sobre o Chile

Bruno Guimarães comemora o gol com Marquinhos. Mauro PIMENTEL / AFP

O Brasil teve uma vitória maiúscula sobre o Chile nesta quinta-feira (4), na penúltima rodada das Eliminatórias da Copa. O Maracanã foi palco do 3 a 0 contra o lanterna da competição.

Estêvão abiu o placar ainda no primeiro tempo, marcando seu primeiro gol com a Amarelinha. Mas não foi até a metade do segundo tempo que a rede balançou novamente.

Depois das mudanças de Ancelotti, saíram dois gols em quatro minutos — entre os 26 e os 30 da última etapa. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães completaram a goleada.

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia, na altitude de El Alto, no último jogo das Eliminatórias. O Brasil já está matematicamente classificado, somando 28 pontos na segunda colocação.

Confira as notas dos jogadores da Seleção Brasileira

Alisson

Uma grande defesa em lance invalidado por impedimento foi tudo o que precisou fazer na noite carioca. Nota 6

Wesley

Começou a mil pela lateral-direita, mas perdeu gás junto com o restante do time. Nota 6

Marquinhos

Sem trabalho na defesa, burocrático na saída de jogo. Nota 6

Gabriel Magalhães

Outro de trabalho limitado. Quase abriu o placar no começo da partida. Nota 6,5

Douglas Santos

Não jogava pela Seleção desde 2016. Retornou de maneira tímida, mas se soltou com o decorrer do período. Participou do lance do primeiro gol. Nota 6,5

Casemiro

Escapou de ser expulso. Time precisava um pouco mais de ousadia do volante. Foi um dos primeiros a sair. Nota 5,5

Bruno Guimarães

Mais dinâmico do que o seu companheiro de volância. Apareceu com constância nos arredores da área adversária, a ponto de estar lá para ir às redes. Nota 7,5

Martinelli

Faltou vitória pessoal e melhores decisões. Atuação para perder espaço na hierarquia. Nota 5

Raphinha

Começou centralizando o jogo e participou de dois lances de perigo em bolas paradas. Se apresentou para o jogo e quase marcou na origem do primeiro gol. Nota 7

Estêvão

O gol aumenta sua nota. Deve lampejos individuais. Em outros momentos sucumbiu. Nota 7

João Pedro

Começou acelerado e aparecendo para o jogo. Depois que passou mal em campo, ficou escondido. Nota 6

Andrey

Ajudou a melhor o ritmo do time. Pode ganhar espaço. Nota 6,5

Luiz Henrique

Precisou de segundos para elevar a atuação da equipe. O Brasil aumentou a dose de ofensividade do time. Participação direta em dois gols. Vai virar titular. Nota 8

Lucas Paquetá

Mesmo caso de Luiz Henrique. Marcou gol com 40 segundos em campo e participou de outro. Se candidata a ser titular. Nota 8

Kaio Jorge

Ficou apagado no tempo que teve em campo. Nota 6

Richarlison

Entrou no fim. Sem nota.

Chile