Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia

Seleção Brasileira terminou as Eliminatórias da Copa na quinta colocação. Rafael Ribeiro Rio / CBF/Divulgação

O Brasil encerrou as Eliminatórias da Copa de 2026 com derrota. Na noite desta terça-feira (9), a Amarelinha foi superada pela Bolívia na altitude de El Alto por 1 a 0. Assim, Carlo Ancelotti conheceu seu primeiro revés após quatro jogos a frente da Seleção.

Miguelito, jogador do América-MG, time que está na 17ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, marcou de pênalti o único gol do jogo. A penalidade foi marcada após análise do árbitro no VAR em toque de Bruno Guimarães no lateral Roberto Fernández.

Com o resultado, o Brasil terminou esta edição das Eliminatórias na quinta colocação com 28 pontos. Em 18 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Confira as notas dos jogadores da Seleção Brasileira

Alisson

O melhor da Seleção. Fez grandes defesas e impediu um vitória maior da Bolívia. Nota: 7

Vitinho

Teve dificuldades para conter o jovem Paniagua, de 18 anos, no lado esquerdo de ataque da Bolívia. Nota: 5,5

Alexsandro

Sentiu a altitude, ainda que não tenha comprometido diretamente no resultado. Nota: 6

Fabrício Bruno

Um pouco melhor em relação a Alexsandro, mas também sentiu a altitude. Ainda foi amarelado no fim do jogo. Nota: 6

Caio Henrique

Sofreu com Miguelito no seu lado. Não conseguiu contribuir ofensivamente. Nota: 5

Bruno Guimarães

Foi quem melhor jogou do meio de campo, mas cometeu o pênalti que deu a vitória a Bolívia. Nota: 6,5

Andrey Santos

Pouco participativo nos dois tempos. Nota: 5

Lucas Paquetá

Armador da equipe, pouco contribuiu com a criação de jogadas. Nota: 5,5

Samuel Lino

Até tentou algumas investidas no lado esquerdo, mas não conseguiu converter em chances. Nota: 5,5

Luiz Henrique

Buscou dribles e jogadas individuais no primeiro tempo. Foi mais apagado no segundo. Nota: 6

Richarlison

A bola pouco chegou para ele. Quando chegou, sentiu a altitude e perdeu na velocidade. Nota: 5,5

João Pedro

Entrou no segundo tempo, foi mais participativo que Richarlison, mas não conseguiu finalizar. Nota: 6

Estêvão

Não faltou vontade e procurou incomodar a defesa boliviana na etapa final. Nota: 6

Marquinhos

Melhorou o posicionamento defensivo do Brasil e deu mais segurança quando entrou. Nota: 6,5

Raphinha

Entrou na etapa final e teve bastante movimentação. Arriscou em uma cobrança de falta nos minutos finais. Nota: 6

Jean Lucas