Confira a classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 terminaram na noite desta terça-feira (9). O torneio, iniciado em 7 de setembro de 2023, definiu as seis seleções sul-americanas classificadas diretamente para o Mundial do ano que vem, o primeiro a ser disputado em três países e com 48 países participantes.

A Argentina liderou praticamente de ponta a ponta, com 38 pontos. Em segundo lugar, o Equador fez boa campanha e terminou com 29 pontos somados. Em terceiro e quarto lugar, Colômbia e Uruguai, respectivamente, terminaram com 28 pontos ganhos.

A Seleção Brasileira, que perdeu para a Bolívia em El Alto por 1 a 0, terminou em quinto lugar, também com 28 pontos, na pior campanha da sua história no torneio.

Colombianos e uruguaios tiveram melhor saldo que o Brasil. O Paraguai, igualmente com 28 pontos, mas saldo de gols pior que o da Amarelinha, ficou em sexto.

Os bolivianos, por sua vez, terminaram em sétimo, com 20 pontos, e tentarão ir à Copa através de uma repescagem.

Classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026