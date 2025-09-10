Confira a classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 terminaram na noite desta terça-feira (9). O torneio, iniciado em 7 de setembro de 2023, definiu as seis seleções sul-americanas classificadas diretamente para o Mundial do ano que vem, o primeiro a ser disputado em três países e com 48 países participantes.
A Argentina liderou praticamente de ponta a ponta, com 38 pontos. Em segundo lugar, o Equador fez boa campanha e terminou com 29 pontos somados. Em terceiro e quarto lugar, Colômbia e Uruguai, respectivamente, terminaram com 28 pontos ganhos.
A Seleção Brasileira, que perdeu para a Bolívia em El Alto por 1 a 0, terminou em quinto lugar, também com 28 pontos, na pior campanha da sua história no torneio.
Colombianos e uruguaios tiveram melhor saldo que o Brasil. O Paraguai, igualmente com 28 pontos, mas saldo de gols pior que o da Amarelinha, ficou em sexto.
Os bolivianos, por sua vez, terminaram em sétimo, com 20 pontos, e tentarão ir à Copa através de uma repescagem.
Classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026
- Argentina — 38 pontos
- Equador — 29 pontos
- Colômbia — 28 pontos
- Uruguai — 28 pontos
- Brasil — 28 pontos
- Paraguai — 28 pontos
- Bolívia — 20 pontos
- Venezuela — 18 pontos
- Peru — 12 pontos
- Chile — 11 pontos