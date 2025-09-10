"Só na lupa": a análise do pênalti marcado para a Bolívia contra o Brasil; veja vídeo

O primeiro tempo do confronto entre Bolívia e Brasil foi marcado por um lance polêmico. O duelo estava empatado em 0 a 0, quando aos 45 minutos, Bruno Guimarães derrubou o lateral Roberto Fernández na área, e o VAR recomendou a revisão do lance, indicando a penalidade para os bolivianos.
Inicialmente, o juiz da partida Cristián Garay mandou seguir. Porém, após a revisão do VAR, foi assinalado pênalti.
O lance gerou reclamações dos jogadores dos brasileiros, mas as imagens mostram o contato de Bruno Guimarães na perna do adversário. Miguelito bateu o pênalti de chapa à meia altura e abriu o placar.
Análise do Diori
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, avaliou o lance, concordando com a marcação do pênalti:
— Ele (Bruno Guimarães) pega a bola e depois ele espicha a perna pra pegar a perna esquerda do boliviano. Tá ali o pênalti. Tem que procurar bem, mas ele pega a bola e depois que o jogador passa, ele dá uma espichada na perna pra pegar a perna esquerda do boliviano. Aí sim, aí eu vou concordar com o senhor Cristián Garay na marcação do pênalti, que a gente conseguiu perceber só na lupa, digamos assim.