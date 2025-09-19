Como funcionará a divisão dos potes para o sorteio da Copa do Mundo

Competição terá 48 seleções pela primeira vez na história. FIFA / Divulgação

O sorteio que definirá os grupos para a Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro em Washington, nos Estados Unidos, a partir das 13h (horário de Brasília).

Com 48 seleções pela primeira vez na história, os países serão divididos em quatro potes. O primeiro terá os países anfitriões — Estados Unidos, Canadá e México — e nove seleções classificadas com os melhores rankings na Fifa. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição, o que o deixaria como cabeça de chave no sorteio.

Os outros três potes terão 36 seleções seguintes, também organizadas de acordo com as colocações no ranking.

No momento do sorteio, 42 das 48 seleções já estarão definidas. As outras seis serão provenientes da repescagem. Atualmente, 18 países já confirmaram suas vagas na Copa.

Regulamento da Copa 2026

As partidas serão disputadas 16 cidades. Três mexicanas, duas canadenses e 11 americanas.

As seleções serão divididas em 12 grupos com quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros lugares também avançam.

A fase eliminatória não começa mais nas oitavas, mas em uma fase anterior, a dezesseis avos de final.