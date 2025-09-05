Como foi a atuação de Aravena em goleada do Brasil sobre o Chile

Atacante chileno foi substituído no segundo tempo. Pablo Porciuncula / AFP / Divulgação

Com direito a goleada, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0, nesta quinta-feira (4), em jogo da penúltima rodada das Eliminatórias da Copa, no Maracanã. Na partida, apenas um jogador da dupla Gre-Nal esteve em campo: Aravena, atacante do Grêmio.

O jogador começou como titular, mas foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo. O jovem de 22 anos foi escalado na ponta esquerda e não teve um bom desempenho, assim como o restante da equipe chilena.

Durante os 82 minutos que esteve em campo, Aravena até teve um bom aproveitamento de passes. Entre os 10 que tentou, acertou nove, segundo o Sofascore.

Ainda conforme o site, o jogador foi responsável pela perda da posse de bola do Chile em seis oportunidades. No ataque, ele não finalizou e tentou apenas um drible, não obtendo sucesso.

Este foi o 14º jogo de Aravena pela seleção chilena. Até o momento, ele não marcou gols e tem uma assistência. Na próxima terça-feira (9), o Chile encerra a participação nas Eliminatórias contra o Uruguai, em Santiago, às 20h30min. A seleção está na lanterna da competição.