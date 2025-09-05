Com Noriega e Rochet em campo, Uruguai goleia o Peru e garante vaga na Copa do Mundo

Recém contratado pelo Grêmio, Noriega (camisa 13) deixou o gramado na etapa final com dores. EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

Uruguai e Peru duelaram nesta quinta-feira (4), no Estádio Centenario, em Montevidéu, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa. Os donos da casa venceram por 3 a 0 e confirmaram a vaga no Mundial do ano que vem. O resultado também acabou com as chances matemáticas de classificação dos visitantes.

Dentro de campo estiveram jogadores da dupla Gre-Nal. No Uruguai, Rochet foi titular, enquanto Cristian Olivera permaneceu no banco de reservas. E do lado do Peru, Noriega só foi substituído no fim da partida porque sentiu dores.

Na próxima terça-feira (9), as equipes voltam a entrar em campo, às 20h30min, em jogos da última rodada da competição. O Uruguai encara o Chile, em Santiago. Já o Peru recebe o Paraguai, em Lima.

Como foi Noriega

Atuando como primeiro volante, o jogador enfrentou algumas dificuldades para conter Arrascaeta, um dos destaques da partida, ainda que não fosse sua responsabilidade direta em todos os momentos. O atleta não teve culpa nos gols, mas poderia ter chegado mais firme em Ugarte na origem do terceiro.

No mais, apesar da derrota, Noriega foi quem mais apresentou qualidade no meio campo do Peru. Entre passes curtos e bons lançamentos, o jogador tentou ditar o ritmo de um elenco que enfrentou dificuldades para concluir as jogadas.

Aós 41 minutos da etapa final, o volante caiu no gramado com dores na perna direita. Ele foi substituído por Pretell.

Como foi Rochet

Diante de um adversário que desperdiçou a maioria das oportunidades em finalizações para fora, o goleiro colorado teve pouco trabalho.

No primeiro tempo fez duas defesas, sendo a principal delas aos 40 minutos. De fora da área, Yotún bateu rasteiro, no canto esquerdo, mas o goleiro espalmou.