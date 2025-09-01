Com jogador do Grêmio e sem medalhões, confira a convocação do Chile para enfrentar o Brasil

Na lanterna e sem chances matemáticas de classificação para a Copa do Mundo, o Chile não tem nada a perder contra o Brasil nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias. Com apenas 10 pontos em 16 jogos, a seleção terá as duas últimas partidas como um teste para competições futuras.
Na última rodada, a derrota para a Bolívia por 2 a 0, em junho, a Federação Chilena de Futebol demitiu o técnico Ricardo Gareca. Sendo assim, o time será treinado pelo interino Nicolás Córdova, que anunciou a convocação no dia 22 de agosto.
Entre os 28 nomes está o atacante do Grêmio, Aravena. Aos 22 anos, ele soma 13 convocações e tem uma assistência. O que surpreende é a ausência de medalhões da geração vencedora do Chile, campeã das Copa América de 2015 e de 2016.
Nomes como Vidal, Alexis Sánchez, Aránguiz e Medel não foram lembrados, o que pode reforçar uma tentativa de tornar a equipe mais jovem, visando os próximos anos.
Na lista oficial também estão outros jogadores que atuam no futebol brasileiro, além do atleta gremista. É o caso dos zagueiros Kuscevic (Fortaleza) e Iván Roman (Atlético-MG), assim como do atacante Gonzalo Tapia (São Paulo).
Confira a convocação completa do Chile
Goleiros
- Lawrence Vigouroux - Swansea City (GAL)
- Vicente Reyes - Peterborough United (ING)
- Thomas Gillier - Montreal CF (CAN)
Defensores
- Paulo Díaz - River Plate (CHI)
- Benjamin Kuscevic - Fortaleza (BRA)
- Guillermo Maripán - Torino (ITA)
- Iván Román - Atlético-MG (BRA)
- Gabriel Suazo - Sevilla (ESP)
- Esteban Matus - Audax Italiano (CHI)
- Matias Sepúlveda - Universidad de Chile (CHI)
- Fabián Hormazábal - Universidad de Chile (CHI)
- Ian Garguez - Palestino (CHI)
Meias
- Rodrigo Echeverría - León (MEX)
- Ignacio Saavedra - PFC Sochi (RUS)
- Vicente Pizarro - Colo Colo (CHI)
- César Pérez - Defensa Y Justicia (ARG)
- Felipe Loyola - Independiente (ARG)
- Luciano Cabral - Independiente (ARG)
- Lucas Assadi - Universidad de Chile (CHI)
- Javier Altamirano - Universidad de Chile (CHI)
Atacantes
- Alexander Aravena - Grêmio (CHI)
- Ben Brereton Díaz - Southampton (ING)
- Emiliano Ramos - Everton (CHI)
- Gonzalo Tapia - São Paulo (BRA)
- Bruno Barticciotto - Santos Laguna (MEX)
- Darío Osorio - Midtjylland (DIN)
- Lucas Cepeda - Colo Colo (CHI)
- Maximiliano Gutiérrez - Huachipato (CHI)