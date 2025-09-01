Com jogador do Grêmio e sem medalhões, confira a convocação do Chile para enfrentar o Brasil

Aravena é foi lembrado pelo técnico Nicolás Córdova na convocação. DANIEL DUARTE / AFP

Na lanterna e sem chances matemáticas de classificação para a Copa do Mundo, o Chile não tem nada a perder contra o Brasil nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias. Com apenas 10 pontos em 16 jogos, a seleção terá as duas últimas partidas como um teste para competições futuras.

Na última rodada, a derrota para a Bolívia por 2 a 0, em junho, a Federação Chilena de Futebol demitiu o técnico Ricardo Gareca. Sendo assim, o time será treinado pelo interino Nicolás Córdova, que anunciou a convocação no dia 22 de agosto.

Entre os 28 nomes está o atacante do Grêmio, Aravena. Aos 22 anos, ele soma 13 convocações e tem uma assistência. O que surpreende é a ausência de medalhões da geração vencedora do Chile, campeã das Copa América de 2015 e de 2016.

Nomes como Vidal, Alexis Sánchez, Aránguiz e Medel não foram lembrados, o que pode reforçar uma tentativa de tornar a equipe mais jovem, visando os próximos anos.

Na lista oficial também estão outros jogadores que atuam no futebol brasileiro, além do atleta gremista. É o caso dos zagueiros Kuscevic (Fortaleza) e Iván Roman (Atlético-MG), assim como do atacante Gonzalo Tapia (São Paulo).

Confira a convocação completa do Chile

Goleiros

Lawrence Vigouroux - Swansea City (GAL)

Vicente Reyes - Peterborough United (ING)

Thomas Gillier - Montreal CF (CAN)

Defensores

Paulo Díaz - River Plate (CHI)

Benjamin Kuscevic - Fortaleza (BRA)

Guillermo Maripán - Torino (ITA)

Iván Román - Atlético-MG (BRA)

Gabriel Suazo - Sevilla (ESP)

Esteban Matus - Audax Italiano (CHI)

Matias Sepúlveda - Universidad de Chile (CHI)

Fabián Hormazábal - Universidad de Chile (CHI)

Ian Garguez - Palestino (CHI)

Meias

Rodrigo Echeverría - León (MEX)

Ignacio Saavedra - PFC Sochi (RUS)

Vicente Pizarro - Colo Colo (CHI)

César Pérez - Defensa Y Justicia (ARG)

Felipe Loyola - Independiente (ARG)

Luciano Cabral - Independiente (ARG)

Lucas Assadi - Universidad de Chile (CHI)

Javier Altamirano - Universidad de Chile (CHI)

Atacantes